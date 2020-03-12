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Четверг, 12.03.2020
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Для начала удачного дня: утренние анекдоты 12 марта

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Для начала удачного дня: утренние анекдоты 12 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    К 30 годам женщина должна иметь одного бывшего, о котором до сих пор думает, и одного, о котором стыдно вспоминать. Друга, который ее рассмешит, и друга, с которым можно поплакать. А также набор отверток и электродрель.

  • 2

    - А вы знаете, что у царя Соломона было 900 жён. Интересно, а чем он их кормил?

    - Меня больше интересует другое - а сам-то он кушать успевал?

  • 3

    Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше, а мы не сдаемся и покупаем чехлы.

    — Как приготовить омлет по-еврейски?

    — Для начала занимаем у соседа три яйца...

    — У цыган интереснее: Для начала украдите сковороду...

  • 4

    А знаете почему свекрови не любят своих невесток? Думают, что у нас на уме пьянки, гулянки и мужики! ? Помнят свою молодость!

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