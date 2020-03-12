Для начала удачного дня: утренние анекдоты 12 марта

К 30 годам женщина должна иметь одного бывшего, о котором до сих пор думает, и одного, о котором стыдно вспоминать. Друга, который ее рассмешит, и друга, с которым можно поплакать. А также набор отверток и электродрель.
- А вы знаете, что у царя Соломона было 900 жён. Интересно, а чем он их кормил?
- Меня больше интересует другое - а сам-то он кушать успевал?
Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше, а мы не сдаемся и покупаем чехлы.
— Как приготовить омлет по-еврейски?
— Для начала занимаем у соседа три яйца...
— У цыган интереснее: Для начала украдите сковороду...
А знаете почему свекрови не любят своих невесток? Думают, что у нас на уме пьянки, гулянки и мужики! ? Помнят свою молодость!