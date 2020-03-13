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Пятница, 13.03.2020
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Радостного вам дня: утренние анекдоты 13 марта

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Радостного вам дня: утренние анекдоты 13 марта
04:42 Сегодня Телеграф

Эта подборка не даст вам скучать.

  • 1

    Работа в большой компании — это когда ты три года здороваешься с человеком, но не знаешь, кто это вообще такой.

  • 2

    Утром подошла к окну и увидела на асфальте надпись: «Таня, выходи за меня замуж!» Я так радовалась, что даже не сразу вспомнила, что я Оля.

  • 3

    Хорошо летом… Очки скрывают 10% внешности, 90% наглости и 100% того, как хорошо было прошлой ночью…

    Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут…

  • 4

    Хорошо космонавтам — им никто не гундит:

    « Помой тюбики, помой тюбики...»

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