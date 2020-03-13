Радостного вам дня: утренние анекдоты 13 марта

Работа в большой компании — это когда ты три года здороваешься с человеком, но не знаешь, кто это вообще такой.
Утром подошла к окну и увидела на асфальте надпись: «Таня, выходи за меня замуж!» Я так радовалась, что даже не сразу вспомнила, что я Оля.
Хорошо летом… Очки скрывают 10% внешности, 90% наглости и 100% того, как хорошо было прошлой ночью…
Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут…
Хорошо космонавтам — им никто не гундит:
« Помой тюбики, помой тюбики...»