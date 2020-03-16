Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 16 марта

Женился на красивой, а она, блин, оказалась умной.
Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.
Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, что день рожденья раз в году — вообще не к сожаленью.
Жена — мужу: — Раньше ты был счастлив, если видел меня несколько минут в день!
— И сейчас тоже... — бормочет муж.
Невнимательный парень на эсэмэску от своей девушки: "Дорогой, у меня умер хомяк" — по привычке ответил: "Я тоже".