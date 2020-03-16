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Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 16 марта

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Улыбнись новому дню: утренние анекдоты 16 марта
04:47 Сегодня Телеграф

Самые позитивные анекдоты, которые сделают ваше утро.

  • 1

    Женился на красивой, а она, блин, оказалась умной.

  • 2

    Антикризисные советы молодым хозяйкам: чтобы сделать суп с фрикадельками, очистите с пельменей кожуру. Из кожуры можно сделать суп с клецками.

  • 3

    Детство заканчивается тогда, когда ты понимаешь, что день рожденья раз в году — вообще не к сожаленью.

    Жена — мужу: — Раньше ты был счастлив, если видел меня несколько минут в день!

    — И сейчас тоже... — бормочет муж.

  • 4

    Невнимательный парень на эсэмэску от своей девушки: "Дорогой, у меня умер хомяк" — по привычке ответил: "Я тоже".

Настроение - выше крыши: вечерние анекдоты 15 марта

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