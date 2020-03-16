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Смешные анекдоты, которые настроят на позитив

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Смешные анекдоты, которые настроят на позитив
17:09 Сегодня Телеграф

Заряжаем позитивом и отличной подборкой смешных анекдотов.

  • 1

    Нет в мире более несчастного человека, чем одинокий мужчина 8 Марта. От грусти и тоски он вынужден тащиться с такими же, как он, друзьями в бар, пить пиво, есть гамбургеры, травить анекдоты и смотреть футбол.

  • 2

    Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям в подъезде.

  • 3

    Рассеянный рыбак забыл свой улов в автобусе под сиденьем. Через три дня в местной газете появилось объявление: "Оставивший корзину с рыбой в автобусе №47 может зайти в гараж и забрать автобус".

    — Здравствуйте, пакет нужен?

    — Нет.

    — Бонусная карта есть?

    — Нет.

    — Товары по акции желаете?

    — Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!

  • 4

    — А ты, дровосек, что попросишь у Гудвина? Наверное, сердце?

    — Нет, печень.

    — Почему?

    — Потому что я железный, а она — нет.

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