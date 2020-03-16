Смешные анекдоты, которые настроят на позитив

1 Нет в мире более несчастного человека, чем одинокий мужчина 8 Марта. От грусти и тоски он вынужден тащиться с такими же, как он, друзьями в бар, пить пиво, есть гамбургеры, травить анекдоты и смотреть футбол.

2 Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям в подъезде.

3 Рассеянный рыбак забыл свой улов в автобусе под сиденьем. Через три дня в местной газете появилось объявление: "Оставивший корзину с рыбой в автобусе №47 может зайти в гараж и забрать автобус". — Здравствуйте, пакет нужен? — Нет. — Бонусная карта есть? — Нет. — Товары по акции желаете? — Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!