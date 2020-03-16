Смешные анекдоты, которые настроят на позитив

Нет в мире более несчастного человека, чем одинокий мужчина 8 Марта. От грусти и тоски он вынужден тащиться с такими же, как он, друзьями в бар, пить пиво, есть гамбургеры, травить анекдоты и смотреть футбол.
Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям в подъезде.
Рассеянный рыбак забыл свой улов в автобусе под сиденьем. Через три дня в местной газете появилось объявление: "Оставивший корзину с рыбой в автобусе №47 может зайти в гараж и забрать автобус".
— Здравствуйте, пакет нужен?
— Нет.
— Бонусная карта есть?
— Нет.
— Товары по акции желаете?
— Послушайте, а можно я заберу своего ребенка из вашего детсада, и мы просто уйдем?!
— А ты, дровосек, что попросишь у Гудвина? Наверное, сердце?
— Нет, печень.
— Почему?
— Потому что я железный, а она — нет.