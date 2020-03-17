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Вторник, 17.03.2020
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Веселые анекдоты, которые скрасят ваше утро

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Веселые анекдоты, которые скрасят ваше утро
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка свежих анекдотов специально для наших читателей.

  • 1

    Копал яму в саду, как вдруг откопал целый сундук с золотом. Я уж было побежал домой, чтобы рассказать жене о ценной находке. Но потом вспомнил, зачем я вообще копал яму.

  • 2

    Рецепт счастья прост: принимайте действительное за желаемое.

  • 3

    — Простите, у вас продается ацетилсалициловая кислота? — Аспирин, что ли? — Во-во... все время забываю это слово.

    — Дорогой, давай поженимся, сыграем свадьбу... — Я не хочу жениться, я хочу кушать! — Глупый, так ведь на свадьбе и наешься!

  • 4

    Объявление: "Сегодня в нашем доме в связи с ремонтными работами с 9 до 16 часов будет прекращена подача воды, тепла и электричества". Приписка от руки: "И откачан воздух".

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