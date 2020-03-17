Веселые анекдоты, которые скрасят ваше утро

Копал яму в саду, как вдруг откопал целый сундук с золотом. Я уж было побежал домой, чтобы рассказать жене о ценной находке. Но потом вспомнил, зачем я вообще копал яму.

3

— Простите, у вас продается ацетилсалициловая кислота? — Аспирин, что ли? — Во-во... все время забываю это слово.

— Дорогой, давай поженимся, сыграем свадьбу... — Я не хочу жениться, я хочу кушать! — Глупый, так ведь на свадьбе и наешься!