Веселые анекдоты, которые скрасят ваше утро

Копал яму в саду, как вдруг откопал целый сундук с золотом. Я уж было побежал домой, чтобы рассказать жене о ценной находке. Но потом вспомнил, зачем я вообще копал яму.
Рецепт счастья прост: принимайте действительное за желаемое.
— Простите, у вас продается ацетилсалициловая кислота? — Аспирин, что ли? — Во-во... все время забываю это слово.
— Дорогой, давай поженимся, сыграем свадьбу... — Я не хочу жениться, я хочу кушать! — Глупый, так ведь на свадьбе и наешься!
Объявление: "Сегодня в нашем доме в связи с ремонтными работами с 9 до 16 часов будет прекращена подача воды, тепла и электричества". Приписка от руки: "И откачан воздух".