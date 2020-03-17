Ищите в жизни позитив: вечерние анекдоты 17 марта

1 Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешок с миллионом долларов. Где сейчас находится герой, до сих пор неизвестно.

2 — Что означает сегодня выражение " уйти из семьи налегке"? — Захватить с собой только пластиковые карточки.

3 От олимпийской чемпионки по метанию молота ушел муж. Недалеко ушел. Мой парень узнал, что у меня есть жених! Сейчас оба едут ко мне, что делать?! Может мужу позвонить?