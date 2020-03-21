Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 21 марта

Мать ученика звонит учителю математики:
— Игорь Иванович, ну зачем Вы детям дали на дом задачу, в которой бутылка пива стоит 50 копеек?
— А что такого?
— Мой муж так изнервничался, что всю ночь не спал!
Можно было, конечно, еще поболтать — думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца — но одна голова хорошо, а две лучше.
— А тебе учителя после ответа задавали дополнительный вопрос?
— Да. Спрашивали: "Ты идиот? "
Разговор на рынке:
- Это черная смородина?
- Нет, красная.
- А почему она белая?
- Потому, что зеленая.
— Вини, а Вини! Вот говорят — собачий холод, собачий холод... А есть такое понятие, как свинячий холод?
— Да, Пятачок, такое понятие есть, кстати, очень неплохая вещь — "холодец".