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Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 21 марта

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Хорошее продолжение дня: вечерние анекдоты 21 марта
16:59 Сегодня Телеграф

Не смейте унывать - эти анекдоты поднимут настроение на весь вечер!

  • 1

    Мать ученика звонит учителю математики:

    — Игорь Иванович, ну зачем Вы детям дали на дом задачу, в которой бутылка пива стоит 50 копеек?

    — А что такого?

    — Мой муж так изнервничался, что всю ночь не спал!

  • 2

    Можно было, конечно, еще поболтать — думал Змей Горыныч, убегая от Ильи Муромца — но одна голова хорошо, а две лучше.

  • 3

    — А тебе учителя после ответа задавали дополнительный вопрос?

    — Да. Спрашивали: "Ты идиот? "

    Разговор на рынке:

    - Это черная смородина?

    - Нет, красная.

    - А почему она белая?

    - Потому, что зеленая.

  • 4

    — Вини, а Вини! Вот говорят — собачий холод, собачий холод... А есть такое понятие, как свинячий холод?

    — Да, Пятачок, такое понятие есть, кстати, очень неплохая вещь — "холодец".

Лучик позитива вам в дом: анекдоты на день 21 марта

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