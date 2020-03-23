Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 23 марта

«По-моему, это огромная глупость - "работа на дому"... Моя семья не очень-то этому рада... Иннокентий, 41 год, патологоанатом...»
Удивительное рядом.
За прошедшие сутки, впервые(!), по Скорой ни одного случая кишечной инфекции!
А ведь всего-то руки мыть начали...
- Петрович, а чего ты на помойку в костюме и галстуке стал приходить?
- Так я теперь средний класс, надо соответствовать.
Я обращаюсь сейчас к тем, кто не закупился гречкой, не втарился туалетной бумагой, и прошёл мимо макарон... Если вы читаете это, вы и есть Сопротивление.
Ем только чёрный шоколад, потому что у него гораздо больше полезных качеств: меньше сахара, выше процент полезного какао, ни с кем не надо делиться, потому что кроме тебя эту сажу с сушёной клюквой есть никто не станет.