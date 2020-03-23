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Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 23 марта

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Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 23 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты, которые подарят вам забавное утро.

  • 1

    «По-моему, это огромная глупость - "работа на дому"... Моя семья не очень-то этому рада... Иннокентий, 41 год, патологоанатом...»

  • 2

    Удивительное рядом.

    За прошедшие сутки, впервые(!), по Скорой ни одного случая кишечной инфекции!

    А ведь всего-то руки мыть начали...

  • 3

    - Петрович, а чего ты на помойку в костюме и галстуке стал приходить?

    - Так я теперь средний класс, надо соответствовать.

    Я обращаюсь сейчас к тем, кто не закупился гречкой, не втарился туалетной бумагой, и прошёл мимо макарон... Если вы читаете это, вы и есть Сопротивление.

  • 4

    Ем только чёрный шоколад, потому что у него гораздо больше полезных качеств: меньше сахара, выше процент полезного какао, ни с кем не надо делиться, потому что кроме тебя эту сажу с сушёной клюквой есть никто не станет.

Заряд настоящим позитивом: вечерние анекдоты 22 марта

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