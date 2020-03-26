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Четверг, 26.03.2020
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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 26 марта

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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 26 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

  • 1

    В школьной столовой наконец-то дали горячую воду. Это конечно не макароны, но лучше чем ничего.

  • 2

    Группа туристов в тайге потеряла 15 литров спирта. Две недели людям пришлось существовать на еде и воде…

  • 3

    Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни не подходят. Приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.

    Раньше, когда люди думали, что Земля плоская, они покупали в магазинах глобусы и плющили их.

  • 4

    Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

Не грустите вечером: вечерние анекдоты 25 марта

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