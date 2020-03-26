Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 26 марта

В школьной столовой наконец-то дали горячую воду. Это конечно не макароны, но лучше чем ничего.

Группа туристов в тайге потеряла 15 литров спирта. Две недели людям пришлось существовать на еде и воде…

3

Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни не подходят. Приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.

Раньше, когда люди думали, что Земля плоская, они покупали в магазинах глобусы и плющили их.