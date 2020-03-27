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Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 27 марта

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Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 27 марта
11:16 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на день для вашего отличного настроения.

  • 1

    Сидят две девочки на крыше. Одна добрая, другая злая и кидают камни в прохожих. Злая попала 3 раза, а добрая 5. Потому что добро всегда побеждает зло!

  • 2

    Добро пожаловать в Клуб Анонимных Пессимистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то придет.

  • 3

    Если в неправильном порядке собрать справки на приватизацию квартиры, можно случайно оформить загранпаспорт.

    Шахматист гулял с девушкой по парку и на них напали хулиганы. Оценив ситуацию, он решил пожертвовать королевой.

  • 4

    Сегодня в нашем цирке выступает йог. Он пройдёт по горячим углям.

    Правда, орать будет - стажёр ещё.

Капля свежего позитива: утренние анекдоты 27 марта

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