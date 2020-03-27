Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 27 марта

1 Сидят две девочки на крыше. Одна добрая, другая злая и кидают камни в прохожих. Злая попала 3 раза, а добрая 5. Потому что добро всегда побеждает зло!

2 Добро пожаловать в Клуб Анонимных Пессимистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то придет.

3 Если в неправильном порядке собрать справки на приватизацию квартиры, можно случайно оформить загранпаспорт. Шахматист гулял с девушкой по парку и на них напали хулиганы. Оценив ситуацию, он решил пожертвовать королевой.