Отличного настроения в этот день: юморные анекдоты 27 марта

Сидят две девочки на крыше. Одна добрая, другая злая и кидают камни в прохожих. Злая попала 3 раза, а добрая 5. Потому что добро всегда побеждает зло!
Добро пожаловать в Клуб Анонимных Пессимистов. Извините, у нас нет стульев, мы не ожидали, что кто-то придет.
Если в неправильном порядке собрать справки на приватизацию квартиры, можно случайно оформить загранпаспорт.
Шахматист гулял с девушкой по парку и на них напали хулиганы. Оценив ситуацию, он решил пожертвовать королевой.
Сегодня в нашем цирке выступает йог. Он пройдёт по горячим углям.
Правда, орать будет - стажёр ещё.