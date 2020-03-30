Позитива - выше крыши: анекдоты на день 30 марта

Неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной сверху!

Народная примета: если из подворотни доносится запах сортира - это значит, что сортира как раз там и нет.

3

— Я пришёл на работу работать. А не на глупые вопросы отвечать: почему я пьяный здесь сплю.

Если человек замерзает, можно дать ему дрова и спички, и ему будет тепло один час. А можно облить его бензином и поджечь — и ему будет тепло до конца жизни.