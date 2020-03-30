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Понедельник, 30.03.2020
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Позитива - выше крыши: анекдоты на день 30 марта

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Позитива - выше крыши: анекдоты на день 30 марта
10:54 Сегодня Телеграф

Проведи этот день с нашими уморительными анекдотами.

  • 1

    Неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной сверху!

  • 2

    Народная примета: если из подворотни доносится запах сортира - это значит, что сортира как раз там и нет.

  • 3

    — Я пришёл на работу работать. А не на глупые вопросы отвечать: почему я пьяный здесь сплю.

    Если человек замерзает, можно дать ему дрова и спички, и ему будет тепло один час. А можно облить его бензином и поджечь — и ему будет тепло до конца жизни.

  • 4

    Вслед за игрой для детей "Съедобное - несъедобное" вышла игра для умных детей: "Экзистенциальное - неэкзистенциальное".

С добрым утром: уморительные анекдоты на 30 марта

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