На работу с отличным настроением: утренние анекдоты 31 марта

— Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку?
— Если пчелы его потом узнают - ему хана!
Самка богомола убивает самца сразу после спаривания, чтобы потом не нервничать: позвонит эта тварь или не позвонит.
Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.
Работников бюро ритуальных услуг сильно раздражает фраза: "Ну, примерно вашего роста".
Моему мужу 40 лет, а в "Одноклассниках" его одноклассницам 25-30... Господи, как же трудно ему давалась учёба!