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Вторник, 31.03.2020
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На работу с отличным настроением: утренние анекдоты 31 марта

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На работу с отличным настроением: утренние анекдоты 31 марта
04:45 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    — Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку?

    — Если пчелы его потом узнают - ему хана!

  • 2

    Самка богомола убивает самца сразу после спаривания, чтобы потом не нервничать: позвонит эта тварь или не позвонит.

  • 3

    Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.

    Работников бюро ритуальных услуг сильно раздражает фраза: "Ну, примерно вашего роста".

  • 4

    Моему мужу 40 лет, а в "Одноклассниках" его одноклассницам 25-30... Господи, как же трудно ему давалась учёба!

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