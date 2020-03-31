На работу с отличным настроением: утренние анекдоты 31 марта

1 — Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку? — Если пчелы его потом узнают - ему хана!

2 Самка богомола убивает самца сразу после спаривания, чтобы потом не нервничать: позвонит эта тварь или не позвонит.

3 Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3 бутылки водки, а потом стоял и записывал. Работников бюро ритуальных услуг сильно раздражает фраза: "Ну, примерно вашего роста".