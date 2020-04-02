Много смеха и позитива: веселые утренние анекдоты на 2 апреля

Когда близнецы родились, их отец - научный сотрудник - одного крестил, а другого в качестве контрольного образца оставил некрещеным.
Маленький мальчик разбил вазу, и, осознав, что ему все равно влетит, продал телевизор и начал курить.
Владимир Сергеевич никогда не касается своих колен, потому что это ниже его достоинства.
Если вы думаете, что лук — это единственный овощ, от которого плачут, значит, вы никогда не получали в лицо дыней.
Если вы сумели заставить себя прекратить грызть семечки, когда там еще оставалось полтарелки, то побороть героиновую зависимость для вас вообще пара пустяков!