Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 3 апреля

— Можно ли правоверному еврею в субботу летать на самолете?
— Можно, если он пристегнут ремнем. Тогда самолет считается не транспортом, а одеждой.
Сторож склада энергетических напитков Сидоров не спит уже 17 суток, но продукция всё равно куда-то пропадает.
— Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики?
— Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!
Требуются работники в цех по производству лубрикантов. Скользящий график.
Жил-был на свете один мальчик, который ужасно боялся темноты. Поэтому иногда, когда он моргал, он терял сознание.