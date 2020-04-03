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Пятница, 03.04.2020
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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 3 апреля

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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 3 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Очередная коллекция веселых анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    — Можно ли правоверному еврею в субботу летать на самолете?

    — Можно, если он пристегнут ремнем. Тогда самолет считается не транспортом, а одеждой.

  • 2

    Сторож склада энергетических напитков Сидоров не спит уже 17 суток, но продукция всё равно куда-то пропадает.

  • 3

    — Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики?

    — Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!

    Требуются работники в цех по производству лубрикантов. Скользящий график.

  • 4

    Жил-был на свете один мальчик, который ужасно боялся темноты. Поэтому иногда, когда он моргал, он терял сознание.

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