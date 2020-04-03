Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 3 апреля

1 — Можно ли правоверному еврею в субботу летать на самолете? — Можно, если он пристегнут ремнем. Тогда самолет считается не транспортом, а одеждой.

2 Сторож склада энергетических напитков Сидоров не спит уже 17 суток, но продукция всё равно куда-то пропадает.

3 — Ты плов умеешь готовить? Котлетки жаришь? Ну, хотя бы салатики? — Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник! Требуются работники в цех по производству лубрикантов. Скользящий график.