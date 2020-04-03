Вечер навеселе: смешные анекдоты 3 апреля

Взрослая жизнь — это много работы, нет времени на друзей, твоими друзьями становятся коллеги и на выходных вы бухаете и обсуждаете работу.

Живешь-живешь себе, а потом БАЦ!!! И шестнадцать уже не тебе, а дочке!))

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- Знаешь, Люся, что я думаю? Вот если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого...

Женщина не влюбляется в идеал, она идеализирует того идиота, в которого влюбляется.