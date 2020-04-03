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Вечер навеселе: смешные анекдоты 3 апреля

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Вечер навеселе: смешные анекдоты 3 апреля
16:59 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, которые Вас развеселят.

  • 1

    Взрослая жизнь — это много работы, нет времени на друзей, твоими друзьями становятся коллеги и на выходных вы бухаете и обсуждаете работу.

  • 2

    Живешь-живешь себе, а потом БАЦ!!! И шестнадцать уже не тебе, а дочке!))

  • 3

    - Знаешь, Люся, что я думаю? Вот если бы ты меня действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-нибудь другого...

    Женщина не влюбляется в идеал, она идеализирует того идиота, в которого влюбляется.

  • 4

    Вижу девушку в рваных джинсах — понимаю, что хорошая хозяйка, достойная женщина, умеет экономить на себе. Такая шубу лет 15 будет носить.

Делимся позитивом: уморительные анекдоты на день 3 апреля

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