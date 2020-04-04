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Суббота, 04.04.2020
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Закончи день весело: вечерние анекдоты 4 апреля

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Закончи день весело: вечерние анекдоты 4 апреля
17:15 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для позитивного начала вечера.

  • 1

    Мы с нашими детьми в будущем:

    — Пап, пап, а как вы с мамой познакомились?

    — Ну, начиналось все так… значит, сижу я в контакте, а тут опа, твоя мама лайки ставит...

  • 2

    Если вы по пьяни звоните бывшим, значит у вас все было так себе. Нормальные отношения кончаются ненавистью и блокировкой всех контактов.

  • 3

    Главная кадровая проблема у нас в том, что назначают на должности верных, а спрашивают как с умных.

    Жена пообещала подарок на 23 февраля... Прям терпения не хватает узнать, ... какого же цвета будут носки!

  • 4

    Мне тут замуж предложили выйти. Он сказал: "Будешь жить, как в раю"... Стесняюсь спросить, это как? Голая, босая и яблоки жрать?

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