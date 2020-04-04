Закончи день весело: вечерние анекдоты 4 апреля

— Ну, начиналось все так… значит, сижу я в контакте, а тут опа, твоя мама лайки ставит...

— Пап, пап, а как вы с мамой познакомились?

Мы с нашими детьми в будущем:

Если вы по пьяни звоните бывшим, значит у вас все было так себе. Нормальные отношения кончаются ненавистью и блокировкой всех контактов.

3

Главная кадровая проблема у нас в том, что назначают на должности верных, а спрашивают как с умных.

Жена пообещала подарок на 23 февраля... Прям терпения не хватает узнать, ... какого же цвета будут носки!