Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 5 апреля

— Еще бы! Он же с детства любил со зверушками возиться…

— Ну и как, нравится?

— Говорят, ваш сын устроился на роботу?

— Знаете ли вы, что если енота-полоскуна кормить кусочками быстрорастворимого сахара, он постепенно сойдет с ума?

3

Зачем птицам гнезда?

— Чтобы было, где согреть свои яйца.

Два ленивца висят на дереве. Через 5 лет один из них подтягивается и зевает. Другой:

— Слушай, ты меня своей возней раздражаешь.