Утренний заряд позитива обеспечен: анекдоты 5 апреля

— Говорят, ваш сын устроился на роботу?
— Ага, забойщиком скота.
— Ну и как, нравится?
— Еще бы! Он же с детства любил со зверушками возиться…
— Знаете ли вы, что если енота-полоскуна кормить кусочками быстрорастворимого сахара, он постепенно сойдет с ума?
Зачем птицам гнезда?
— Чтобы было, где согреть свои яйца.
Два ленивца висят на дереве. Через 5 лет один из них подтягивается и зевает. Другой:
— Слушай, ты меня своей возней раздражаешь.
Суслики — самые осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не бежит ли лиса? Не летит ли орел? Не ползет ли змея? А самые наблюдательные из них получают бампером в лоб…