Начните новую неделю с хорошим настроением: анекдоты 6 апреля

Дед Мороз долго объяснял 12- летнему Мише, что хоть тот и вел себя хорошо в этом году, но он не может сделать, так что бы математичка умерла...
Странно, но со свадьбой и с разводом одинаково искренне поздравляют одни и те же люди.
Беременная жена в три часа ночи будит замученного мужа:
- Милый, я хочу гранаты... Я хочу очень много гранат!
- Эх, когда же ты, наконец, родишь этого террориста?!
- Доченька, съешь котлетку за папу!
- А теперь картошечку за маму!
- Мама, прекрати! Мне 30 лет!
- Не ори на мать! 30 лет ей! А закусывать так и не научилась!
У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет...