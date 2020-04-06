Начните новую неделю с хорошим настроением: анекдоты 6 апреля

1 Дед Мороз долго объяснял 12- летнему Мише, что хоть тот и вел себя хорошо в этом году, но он не может сделать, так что бы математичка умерла...

2 Странно, но со свадьбой и с разводом одинаково искренне поздравляют одни и те же люди.

3 Беременная жена в три часа ночи будит замученного мужа: - Милый, я хочу гранаты... Я хочу очень много гранат! - Эх, когда же ты, наконец, родишь этого террориста?! - Доченька, съешь котлетку за папу! - А теперь картошечку за маму! - Мама, прекрати! Мне 30 лет! - Не ори на мать! 30 лет ей! А закусывать так и не научилась!