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Начните новую неделю с хорошим настроением: анекдоты 6 апреля

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Начните новую неделю с хорошим настроением: анекдоты 6 апреля
04:27 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Дед Мороз долго объяснял 12- летнему Мише, что хоть тот и вел себя хорошо в этом году, но он не может сделать, так что бы математичка умерла...

  • 2

    Странно, но со свадьбой и с разводом одинаково искренне поздравляют одни и те же люди.

  • 3

    Беременная жена в три часа ночи будит замученного мужа:

    - Милый, я хочу гранаты... Я хочу очень много гранат!

    - Эх, когда же ты, наконец, родишь этого террориста?!

    - Доченька, съешь котлетку за папу!

    - А теперь картошечку за маму!

    - Мама, прекрати! Мне 30 лет!

    - Не ори на мать! 30 лет ей! А закусывать так и не научилась!

  • 4

     

    У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет...

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