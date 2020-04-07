Настройтесь на веселье с самого начала дня: утренние анекдоты на 7 апреля

1 Бывают люди душой глубокие, как океан, в которых хочется окунуться! И бывают люди, как лужи, которых надо обходить, чтобы не запачкаться...

2 Отдалась работе. Раньше думала, что за деньги. Смотрю на зарплату и вижу: нет, по любви.

3 Мужик на приёме у врача с переломом ноги, вывихом руки и выбитой челюстью. - В аварию попали? - Нет... Чихнул в шкафу. Самая тяжелая школа - это школа жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ты даже списать не можешь, потому что ни у кого больше нет твоего варианта.