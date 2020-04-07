Настройтесь на веселье с самого начала дня: утренние анекдоты на 7 апреля

Бывают люди душой глубокие, как океан, в которых хочется окунуться! И бывают люди, как лужи, которых надо обходить, чтобы не запачкаться...
Отдалась работе. Раньше думала, что за деньги. Смотрю на зарплату и вижу: нет, по любви.
Мужик на приёме у врача с переломом ноги, вывихом руки и выбитой челюстью.
- В аварию попали?
- Нет... Чихнул в шкафу.
Самая тяжелая школа - это школа жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ты даже списать не можешь, потому что ни у кого больше нет твоего варианта.
Я долго ездил в поездах и познал истину - ни один орущий ребенок, ни один торговец люстрами, ни один мужик с гитарой, ни одна бабуля с кошкой и не страшны так, как молчаливая и кроткая тухлая сельдь.