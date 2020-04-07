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Вторник, 07.04.2020
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Настройтесь на веселье с самого начала дня: утренние анекдоты на 7 апреля

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Настройтесь на веселье с самого начала дня: утренние анекдоты на 7 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Бывают люди душой глубокие, как океан, в которых хочется окунуться! И бывают люди, как лужи, которых надо обходить, чтобы не запачкаться...

  • 2

    Отдалась работе. Раньше думала, что за деньги. Смотрю на зарплату и вижу: нет, по любви.

  • 3

    Мужик на приёме у врача с переломом ноги, вывихом руки и выбитой челюстью.

    - В аварию попали?

    - Нет... Чихнул в шкафу.

    Самая тяжелая школа - это школа жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен. Ты даже списать не можешь, потому что ни у кого больше нет твоего варианта.

  • 4

    Я долго ездил в поездах и познал истину - ни один орущий ребенок, ни один торговец люстрами, ни один мужик с гитарой, ни одна бабуля с кошкой и не страшны так, как молчаливая и кроткая тухлая сельдь.

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