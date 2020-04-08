Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 8 апреля

Скунсы очень милые, симпатичные и ласковые животные… пока не повернутся к Вам задом.
Моя знакомая блевала, чтобы протрезветь. Потом, чтобы похудеть. Теперь блюет, потому что беременна. Что за жизнь у человека.
Повзрослел - это когда ты съел за маму, за папу, за брата, за кису, а тебе говорят не - "Вот молодец!", а - "Ты что, опять, гад, всю семью без ужина оставил?!"
- Не пытайся понять то, чего не понимаешь.
- Не понял.
- Не пытайся.
В детстве бабушка меня кормила, кормила, кормила, приговаривая, что я самый умный и красивый. Теперь никак не могу найти девушку, любящую толстяков и так же глубоко, как бабушка, разбирающуюся в людях.