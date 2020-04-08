Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 8 апреля

Скунсы очень милые, симпатичные и ласковые животные… пока не повернутся к Вам задом.

Моя знакомая блевала, чтобы протрезветь. Потом, чтобы похудеть. Теперь блюет, потому что беременна. Что за жизнь у человека.

3

Повзрослел - это когда ты съел за маму, за папу, за брата, за кису, а тебе говорят не - "Вот молодец!", а - "Ты что, опять, гад, всю семью без ужина оставил?!"

- Не пытайся понять то, чего не понимаешь.

- Не понял.

- Не пытайся.