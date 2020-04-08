Скачать
Среда, 08.04.2020
Мировая пандемия: В МИД отчитались о ситуации с украинцами, болеющими за границей
Мировая пандемия: В МИД отчитались о ситуации с украинцами, болеющими за границей
Глава Минобороны: Работница ВС Украины умерла от коронавируса
Глава Минобороны: Работница ВС Украины умерла от коронавируса
ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии
Мисс Англия 2019 "сняла корону"

Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 8 апреля

Смотрите фото (5)
Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 8 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на утро, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    Скунсы очень милые, симпатичные и ласковые животные… пока не повернутся к Вам задом.

  • 2

    Моя знакомая блевала, чтобы протрезветь. Потом, чтобы похудеть. Теперь блюет, потому что беременна. Что за жизнь у человека.

  • 3

    Повзрослел - это когда ты съел за маму, за папу, за брата, за кису, а тебе говорят не - "Вот молодец!", а - "Ты что, опять, гад, всю семью без ужина оставил?!"

    - Не пытайся понять то, чего не понимаешь.

    - Не понял.

    - Не пытайся.

  • 4

    В детстве бабушка меня кормила, кормила, кормила, приговаривая, что я самый умный и красивый. Теперь никак не могу найти девушку, любящую толстяков и так же глубоко, как бабушка, разбирающуюся в людях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 8 апреля, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 8 апреля, Утренние анекдоты на 8 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
02 В каких случаях пенсионеры могут ходить на работу во время карантина: В Кабмине объяснили
03 Рецидив Covid-19: нардепа Скороход и ее ребенка забрали в больницу
04 Глава Минздрава: Украина на пороге пика COVID-19, рано говорить, когда завершится карантин
05 Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: еще два случая зарегистрированы в Одесской области
Коронавирус: еще два случая зарегистрированы в Одесской области
Трамп дал &quot;зеленый свет&quot; добыче ресурсов на Луне
Трамп дал "зеленый свет" добыче ресурсов на Луне
Глава Черновицкой ОГА: Обнаружено 25 новых случаев заражения коронавирусом
В Черновицкой области за сутки обнаружено 25 случаев Covid-19
Рецепт дня: Творожные рогалики с шоколадом, грецкими орехами и финиками
Рецепт дня: Творожные рогалики с шоколадом, грецкими орехами и финиками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь