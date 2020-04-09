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Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 9 апреля

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Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 9 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

  • 1

    Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе ... в одноклассниках смотрю — ей 27 лет, а мне 38...

  • 2

    Компания "Нескафе" — ведущий производитель банок для окурков!!!

  • 3

    Существует три основных правила для здоровья ваших зубов:

    1) чистите их два раза в день;

    2) посещайте стоматолога не реже двух раз в году;

    3) не суйте нос не в свои дела.

    Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

  • 4

    Лев собрал всех зверей и говорит: — Сегодня будем есть самого трусливого.

    Заяц выбегает и орет: — Кабана в обиду не дам!

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