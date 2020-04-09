Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 9 апреля

Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе ... в одноклассниках смотрю — ей 27 лет, а мне 38...

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

3) не суйте нос не в свои дела.

2) посещайте стоматолога не реже двух раз в году;

1) чистите их два раза в день;

Существует три основных правила для здоровья ваших зубов:

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Лев собрал всех зверей и говорит: — Сегодня будем есть самого трусливого.

Заяц выбегает и орет: — Кабана в обиду не дам!