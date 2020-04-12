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Просыпайтесь с улыбкой: забавные анекдоты на утро 12 апреля

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Просыпайтесь с улыбкой: забавные анекдоты на утро 12 апреля
04:44 Сегодня Телеграф

Эти анекдоты подарят вам хорошее настроение на весь день.

  • 1

    Делай добро — и люди к тебе потянутся. Ну как, люди — лентяи, дармоеды, бездельники...

  • 2

    Жена уехала в отпуск. Я за две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод: в доме мусорит жена!

  • 3

    — Хомякам обязательно нужно колесо ставить чтоб они в нем бегали… иначе они заболевают ожирением.

    — Это если кормить.

    "Педигри-опера" приглашает послушать музыкальные произведения для домашних животных. В программе "Кошачий концерт" и "Собачий вальс". Каждое животное имеет право бесплатно привести одного владельца.

  • 4

    Летит летучая мышь в темноте и со всего разгону в стену хрясь. Сидит внизу почесывая голову:

    — Блин, я с этим плеером когда-нибудь убьюсь.

Закончи день весело: вечерние анекдоты 11 апреля

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