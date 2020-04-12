Просыпайтесь с улыбкой: забавные анекдоты на утро 12 апреля

Делай добро — и люди к тебе потянутся. Ну как, люди — лентяи, дармоеды, бездельники...

Жена уехала в отпуск. Я за две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод: в доме мусорит жена!

3

— Хомякам обязательно нужно колесо ставить чтоб они в нем бегали… иначе они заболевают ожирением.

— Это если кормить.

"Педигри-опера" приглашает послушать музыкальные произведения для домашних животных. В программе "Кошачий концерт" и "Собачий вальс". Каждое животное имеет право бесплатно привести одного владельца.