Время немного повеселиться: вечерние анекдоты 15 апреля

1 Я думаю, что людям, при простуде, хорошо помогает молоко исключительно потому, что в нем сейчас полно антибиотиков.

2 Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли аванс. Так быстро по карьерной лестнице не поднимался никто.

3 В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам себе ничего не покупать. - Доктор, скажите, у меня грипп?! - Да! - Свиной?! - Да! Только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,7!