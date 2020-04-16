Позитивное настроение: анекдоты на день 16 апреля

Не расстраивайтесь, если едите по ночам. Это значит, что вы ночная жрица.
Моя сегодня выдала: "Вот бесит с тобой спорить! У тебя просто аргументов больше, из-за этого кажется как будто бы ты прав! А ты не прав!!!"
Лучше и быстрее всего человек засыпает после срабатывания будильника…
Самая страшная работа - это быть домохозяйкой. Зарплаты нет! Выходных нет! Отпуска нет! Работа никогда не кончается. И при этом муж всегда с гордостью говорит: - А моя жена не работает, дома сидит!
В детском саду у меня было погоняло Мордоворот. Прописали мне его воспиталки, ибо на обеде ловко уворачивался от ложки с кашей.