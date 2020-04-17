Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 17 апреля

- Хорошо, сынок, что ты плакать перестал, - говорит мать капризному сыну.

Сегодня маме захотелось помыть свой драгоценный хрусталь и поэтому она включила свою любимую классику, налила себе вина и рассказывала истории своей молодости, пока я перемывала все, что было в шкафах. Потрясающая женщина.

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Бросил курить почти 3 месяца назад. Один из плюсов: обострилось обоняние. Теперь отличаю хороший парфюм от дешевого, еда гораздо вкуснее пахнет, оказывается, и все такое... Минус: Приходится чаще менять носки!

В дискуссии самое обидное - это когда ты тщательно продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по тексту.