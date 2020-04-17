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Вечер навеселе: смешные анекдоты 17 апреля

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Вечер навеселе: смешные анекдоты 17 апреля
17:02 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, которые Вас развеселят.

  • 1

    Пока доказывала мужу, что умею молчать - сорвала голос.

  • 2

    Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

    - Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?

  • 3

    Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.

    - Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило.

    - Это же элементарно лечится! Просто перестаньте уже праздновать...

  • 4

    В конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика из Харькова. Они занесли рояль на 12‑й этаж. При этом 11 раз по пьяни ошиблись подъездом.

Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 17 апреля

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