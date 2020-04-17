Вечер навеселе: смешные анекдоты 17 апреля

Пока доказывала мужу, что умею молчать - сорвала голос.
Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!
- Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?
Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались грибами. Сейчас их нашли, но их показания не сходятся. Не совпадают даже эпохи.
- Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило.
- Это же элементарно лечится! Просто перестаньте уже праздновать...
В конкурсе грузчиков уверенно победили два мужика из Харькова. Они занесли рояль на 12‑й этаж. При этом 11 раз по пьяни ошиблись подъездом.