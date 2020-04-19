Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 19 апреля

1 Иду по улице, настроение классное. Вдруг подходят двое ментов и говорят - "Пройдемте, будете свидетелем". Черт меня дернул ляпнуть - "Наконец-то решили зарегистрировать свои отношения"?

2 - У меня системник постоянно вырубается. Что делать? - Он внизу стоит? - Да. А что? - Носки поменяй. Он сознание теряет...

3 Приходит свекровь к невестке. Провела пальцем по шкафу и показывает на пыль. Невестка, недолго думая: - Свинья везде грязь найдет! Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему: - Смотри, Вовочка, учись, подрастешь - папе помогать будешь... - А что, он к тому времени сам не докрасит?