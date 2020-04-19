Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 19 апреля

Иду по улице, настроение классное. Вдруг подходят двое ментов и говорят - "Пройдемте, будете свидетелем". Черт меня дернул ляпнуть - "Наконец-то решили зарегистрировать свои отношения"?
- У меня системник постоянно вырубается. Что делать?
- Он внизу стоит?
- Да. А что?
- Носки поменяй. Он сознание теряет...
Приходит свекровь к невестке.
Провела пальцем по шкафу и показывает на пыль.
Невестка, недолго думая:
- Свинья везде грязь найдет!
Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, мама говорит ему:
- Смотри, Вовочка, учись, подрастешь - папе помогать будешь...
- А что, он к тому времени сам не докрасит?
Ходил с дочкой 9-ти лет на новогоднюю елку. Она, подойдя к Деду Морозу, изъявила желание сфотографироваться с ним. Он ответил, что фото с живым Дедом Морозом будет стоить 100 рублей. - А с мертвым? - спросила дочь...