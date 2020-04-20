Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 20 апреля

Всегда с любопытством смотрю на собак в курточках. Интересно, что они носят с собой в карманах?
Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.
Нашла сборник загадок. Почитала... Вот никогда бы не подумала, что то, "Что днем болтается, а ночью втыкается" - это крючок на калитке.
Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал восьмой параграф.
Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.