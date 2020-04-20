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Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 20 апреля

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Улыбайтесь почаще: анекдоты на день 20 апреля
11:03 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Всегда с любопытст­вом смотрю на собак в курточках. Интересно, что они носят с собой в карманах?

  • 2

    Мои детские наказания превратились во взрослые радости: рано ложиться спать, не выходить на улицу, обеденный сон.

  • 3

    Нашла сборник загадок. Почитала... Вот никогда бы не подумала, что то, "Что днем болтается, а ночью втыкается" - это крючок на калитке.

    Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно смотрел, кто не читал восьмой параграф.

  • 4

    Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 20 апреля

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