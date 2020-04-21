Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 21 апреля

У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...
- Ну, ничего себе, я бы на вашем месте давно покончил с собой!
- Честно сказать, психотерапевт из вас так себе.
- Откуда у тебя фингал под глазом?
- Познакомился с дамой, она кокетливо попросила угадать ее возраст.
- А фингал откуда?
- Угадал...
Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.
- Доктор, что мне можно добавить в ванну, чтобы лечь, расслабиться и забыться.
- Фен.