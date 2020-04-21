Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 21 апреля

У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...

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- Ну, ничего себе, я бы на вашем месте давно покончил с собой!

- Честно сказать, психотерапевт из вас так себе.