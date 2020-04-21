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Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 21 апреля

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Посмейтесь сегодня от души: утренние анекдоты на 21 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам отборные шутки, которые сделают ваше утро.

  • 1

    У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...

  • 2

    - Ну, ничего себе, я бы на вашем месте давно покончил с собой!

    - Честно сказать, психотерапевт из вас так себе.

  • 3

    - Откуда у тебя фингал под глазом?

    - Познакомился с дамой, она кокетливо попросила угадать ее возраст.

    - А фингал откуда?

    - Угадал...

    Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

  • 4

    - Доктор, что мне можно добавить в ванну, чтобы лечь, расслабиться и забыться.

    - Фен.

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