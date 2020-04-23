Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 23 апреля

Мой дедушка вел здоровый образ жизни. Он ездил на велосипеде. За водкой. Но на велосипеде!

- С чего это он вдруг так подешевел? - спрашивает покупатель.

3

В детстве мы особо не волновались, как нам одеваться, - всю одежду за нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не волновались, как нам одеваться.

Главным отличием между животными и людьми является то, что животные не держат дома людей. Хотя коты могут с этим утверждением и не согласиться.