Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 23 апреля

Мой дедушка вел здоровый образ жизни. Он ездил на велосипеде. За водкой. Но на велосипеде!
Продавец меняет ценник на ноутбуке с 25 тыс. грн на 20 тыс.
- С чего это он вдруг так подешевел? - спрашивает покупатель.
- Праздничные скидки закончились.
В детстве мы особо не волновались, как нам одеваться, - всю одежду за нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не волновались, как нам одеваться.
Главным отличием между животными и людьми является то, что животные не держат дома людей. Хотя коты могут с этим утверждением и не согласиться.
Если на вечеринке по поводу дня рождения дело доходит до торта, значит, праздник не удался.