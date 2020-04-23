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Четверг, 23.04.2020
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Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 23 апреля

Смотрите фото (5)
Начните утро с улыбки: юморные анекдоты 23 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

  • 1

    Мой дедушка вел здоровый образ жизни. Он ездил на велосипеде. За водкой. Но на велосипеде!

  • 2

    Продавец меняет ценник на ноутбуке с 25 тыс. грн на 20 тыс.

    - С чего это он вдруг так подешевел? - спрашивает покупатель.

    - Праздничные скидки закончились.

  • 3

    В детстве мы особо не волновались, как нам одеваться, - всю одежду за нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не волновались, как нам одеваться.

    Главным отличием между животными и людьми является то, что животные не держат дома людей. Хотя коты могут с этим утверждением и не согласиться.

  • 4

    Если на вечеринке по поводу дня рождения дело доходит до торта, значит, праздник не удался.

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