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Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 25 апреля

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Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 25 апреля
11:39 Сегодня Телеграф

С нашими анекдотами Ваше настроение будет просто отличным!

  • 1

    Если в вашем доме стало тихо, значит, ваш ребёнок уже облизал ботинки, задушил кота, разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.

  • 2

    - Вы слышали, Рабинович умер, неожиданно, накануне своего юбилея.

    - Да-а… И чего только ни сделаешь, лишь бы не тратиться.

  • 3

    Однажды я не хотел выходить на улицу, пока там идет дождь. Так прошел июль.

    Женщины - как слоны: смотреть приятно, а в доме держать опасно.

  • 4

    - Почему зимой одесситы белые, а летом черные? А вот и не угадали! Загар тут ни при чем. Просто весной одесситам вместе с отоплением отключают и горячую воду.

Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 25 апреля

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