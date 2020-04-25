Ни минуты для грусти: забавные анекдоты на день 25 апреля

Если в вашем доме стало тихо, значит, ваш ребёнок уже облизал ботинки, задушил кота, разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.

- Да-а… И чего только ни сделаешь, лишь бы не тратиться.

- Вы слышали, Рабинович умер, неожиданно, накануне своего юбилея.

3

Однажды я не хотел выходить на улицу, пока там идет дождь. Так прошел июль.

Женщины - как слоны: смотреть приятно, а в доме держать опасно.