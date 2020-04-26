Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 26 апреля

Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
- С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.
Не так тяжело завоевать женщину, как потом каждый день содержать ее в плену.
Убедил жену, что шуба из редких животных - это жестоко. Как убедить, что золото и бриллианты тоже редкие?
Если сравнивать женскую логику с квантовой физикой, то по квантовой физике есть хотя бы литература, чтобы ее изучить и понять.
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