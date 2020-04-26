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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 26 апреля

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Начните утро с позитива: уморительные анекдоты 26 апреля
04:51 Сегодня Телеграф

Очередная коллекция веселых анекдотов для хорошего настроения.

  • 1

    Идет первоклассник первый раз в школу мимо детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:

    - С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.

  • 2

    Не так тяжело завоевать женщину, как потом каждый день содержать ее в плену.

  • 3

    Убедил жену, что шуба из редких животных - это жестоко. Как убедить, что золото и бриллианты тоже редкие?

    Если сравнивать женскую логику с квантовой физикой, то по квантовой физике есть хотя бы литература, чтобы ее изучить и понять.

  • 4

    Если вы стройная, красивая, сексуальная, неотразимая, а парни не подходят. Приходите на наши курсы восстановления адекватной самооценки.

Вечерняя порция шуток: смешные анекдоты на 25 апреля

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