Встречаем новую неделю с хорошим настроением: анекдоты на утро 27 апреля

- Знаешь, жена мне вчера сказала, как выбирать рыбу: у нее должна быть широкая спинка и тупая морда.
- И что?
- Теперь я знаю, как она меня выбрала.
Зашел за лекарствами, глянул цены, решил, что дешевле сдохнуть! По пути заглянул в "Ритуальные услуги", глянул цены… Поперся обратно в аптеку…
Загадочные женщины - это те, которые выходят замуж за гадов.
До свадьбы женщина совершенствует себя, после - мужа.
При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.