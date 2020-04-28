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Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 28 апреля

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Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 28 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты на утро для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    - Прости, но я - одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.

    - Молодой человек, у меня билет на это место, уберите сумку!

  • 2

    Выпрашивая у соседа на пару часов дрель, надо быть готовым к тому, что он будет три года клянчить ее обратно.

  • 3

    Инспектор ГАИ у врача:

    - Доктор, а, может, можно как-нибудь без клизмы?

    - Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы - можно?

    - Почему женщины так любят подарки бренда Apple?

    - Ну так это еще со времен Ветхого Завета повелось…

  • 4

    - Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?

    - Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...

Шутки, которые сделают ваш вечер: вечерние анекдоты на 27 апреля

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