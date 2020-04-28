Утренний заряд позитива гарантирован: веселые анекдоты 28 апреля

- Прости, но я - одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.
- Молодой человек, у меня билет на это место, уберите сумку!
Выпрашивая у соседа на пару часов дрель, надо быть готовым к тому, что он будет три года клянчить ее обратно.
Инспектор ГАИ у врача:
- Доктор, а, может, можно как-нибудь без клизмы?
- Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы - можно?
- Почему женщины так любят подарки бренда Apple?
- Ну так это еще со времен Ветхого Завета повелось…
- Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?
- Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...