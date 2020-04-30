Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 30 апреля

Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.
Женщина - слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись...
В дискуссии самое обидное - это когда ты тщательно продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по тексту.
Звонок по телефону:
- Добрый день! Вы прислали нам номер нового паспорта. Хотел уточнить, а дата рождения прежняя?
- Святой отец, а можно вы не будете цокать языком, пока я исповедуюсь?