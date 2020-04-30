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Четверг, 30.04.2020
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Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 30 апреля

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Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 30 апреля
04:45 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.

  • 2

    Женщина - слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись...

  • 3

    В дискуссии самое обидное - это когда ты тщательно продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по тексту.

    Звонок по телефону:

    - Добрый день! Вы прислали нам номер нового паспорта. Хотел уточнить, а дата рождения прежняя?

  • 4

    - Святой отец, а можно вы не будете цокать языком, пока я исповедуюсь?

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