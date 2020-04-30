Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 30 апреля

Она была до того правильной, до того разумной, до того высоконравственной, что очень хотелось влить в нее бутылочку коньяка и посмотреть, что получится.

3

В дискуссии самое обидное - это когда ты тщательно продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по тексту.

Звонок по телефону:

- Добрый день! Вы прислали нам номер нового паспорта. Хотел уточнить, а дата рождения прежняя?