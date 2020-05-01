Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса
Минздрав: Украина рискует получить вторую волну коронавируса
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая

Улыбайтесь целый день: смешные анекдоты на 1 мая

Смотрите фото (5)
Улыбайтесь целый день: смешные анекдоты на 1 мая
11:34 Сегодня Телеграф

Подними себе настроение свежим смешным анекдотом.

  • 1

    Сыну 3 года. Сегодня на прогулке подошел к незнакомой тете, килограммов этак 150 весом, и отжег: "Колобок, колобок! Я тебя съем!".

  • 2

    - Люся, будешь ли ты готовить мне, пока смерть не разлучит нас?

    - Петя, если я буду готовить, то смерть разлучит нас очень скоро...

  • 3

    Пробежки по утрам, употребление безопасных продуктов питания и полный отказ от вредных привычек может существенно продлить ваше бессмысленное существование.

    Наркоман Николай был уволен с завода за то, что он слишком много вкалывал на работе.

  • 4

    От знакомства с приглянувшейся девушкой меня удерживало только то, что она заняла за мной очередь к венерологу.

Мир, труд, смех: утренние анекдоты на 1 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, 1 мая, Уморительно, Умора, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 1 мая, Хохот, Смешные шутки, анекдоты 1 мая, Анекдоты на день 1 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
03 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
04 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
05 С мая украинцам проиндексируют пенсии: средний размер повышения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника
Огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника
Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина
Степанов: Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Подарок для Nokia 1 Plus: HMD Global выпустила Android 10 Go Edition для смартфона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь