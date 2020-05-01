Улыбайтесь целый день: смешные анекдоты на 1 мая

Сыну 3 года. Сегодня на прогулке подошел к незнакомой тете, килограммов этак 150 весом, и отжег: "Колобок, колобок! Я тебя съем!".

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- Люся, будешь ли ты готовить мне, пока смерть не разлучит нас?

- Петя, если я буду готовить, то смерть разлучит нас очень скоро...