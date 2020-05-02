С добрым утром: уморительные анекдоты на 2 мая

Забыл убрать сыр в холодильник. Сыр всю ночь плакал огромными пальмовыми слезами.
Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.
Медведи, которые перед тем, как залечь в зимнюю спячку, едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывших.
Старость - это когда те органы, которые доставляли удовольствие, начинают доставлять проблемы.
- Почему блондинки обижаются на анекдоты о блондинках?
- Потому, что мозгов не хватает понять, что это юмор.