С добрым утром: уморительные анекдоты на 2 мая

Забыл убрать сыр в холодильник. Сыр всю ночь плакал огромными пальмовыми слезами.

Наш кот поранил лапку и месяц ходил на трех лапах, мама и папа приносили ему пожрать прямо в постель, чтобы он не напрягался. Когда я свозила его в ветеринарку, оказалось, что он уже недели 3 симулирует.

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Медведи, которые перед тем, как залечь в зимнюю спячку, едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывших.

Старость - это когда те органы, которые доставляли удовольствие, начинают доставлять проблемы.