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Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 5 мая

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Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 5 мая
04:45 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты, которые вам очень понравятся.

  • 1

    Все в мире циклично. Сейчас мы можем наблюдать новый виток эволюции: прямоходящие взяли в руки палки. И пошли делать селфи...

  • 2

    - Что-то костюмчик у тебя не очень! - сделала замечание теща новоиспеченному зятю в день свадьбы.

    - В следующий раз, мама, лучше будет, - с достоинством ответил он.

  • 3

    Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, бухал его помощник или просто ухаживал за пчелами.

    Если вы встретили в Одессе на улице мальчика без скрипки, значит, вы видите пианиста.

  • 4

    Торговый комплекс - это когда стесняешься платить большую сумму мелочью на кассе.

Перестань грустить: вечерние анекдоты 4 мая

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