Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 5 мая

Все в мире циклично. Сейчас мы можем наблюдать новый виток эволюции: прямоходящие взяли в руки палки. И пошли делать селфи...
- Что-то костюмчик у тебя не очень! - сделала замечание теща новоиспеченному зятю в день свадьбы.
- В следующий раз, мама, лучше будет, - с достоинством ответил он.
Хозяин пасеки никогда не мог определить по лицу, бухал его помощник или просто ухаживал за пчелами.
Если вы встретили в Одессе на улице мальчика без скрипки, значит, вы видите пианиста.
Торговый комплекс - это когда стесняешься платить большую сумму мелочью на кассе.