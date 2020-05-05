Утром тоже нужно смеяться: забавные анекдоты 5 мая

Все в мире циклично. Сейчас мы можем наблюдать новый виток эволюции: прямоходящие взяли в руки палки. И пошли делать селфи...

2

- Что-то костюмчик у тебя не очень! - сделала замечание теща новоиспеченному зятю в день свадьбы.

- В следующий раз, мама, лучше будет, - с достоинством ответил он.