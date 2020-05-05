Позитивного вечера: анекдоты 5 мая

Все-таки женщины умнее мужчин. Еще ни одна женщина не вышла замуж из-за того, что у ее избранника красивые ноги.

Кризис - это, когда просыпаешься утром, а на работу идти не надо, вот только радостного чувства в душе почему-то не возникает.

3

Начальник всегда оценит твои жертвы. Если ты заболел, но пришёл на работу, тебе разрешат работать за тех, кто заболел и остался дома.

- Наш сын вырос, дорогой, тебе не кажется, что тебе пора поговорить с ним, как мужчина с мужчиной.

- Неси водку. Я, конечно, очень люблю чай, но шампанское не надо заваривать.