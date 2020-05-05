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Позитивного вечера: анекдоты 5 мая

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Позитивного вечера: анекдоты 5 мая
16:58 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Все-таки женщины умнее мужчин. Еще ни одна женщина не вышла замуж из-за того, что у ее избранника красивые ноги.

  • 2

    Кризис - это, когда просыпаешься утром, а на работу идти не надо, вот только радостного чувства в душе почему-то не возникает.

  • 3

    Начальник всегда оценит твои жертвы. Если ты заболел, но пришёл на работу, тебе разрешат работать за тех, кто заболел и остался дома.

    - Наш сын вырос, дорогой, тебе не кажется, что тебе пора поговорить с ним, как мужчина с мужчиной.

    - Неси водку. Я, конечно, очень люблю чай, но шампанское не надо заваривать.

  • 4

    Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.

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