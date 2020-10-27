Шутка-минутка: смешные утренние анекдоты 27 октября

- Купила китайский чай для похудения.
- А он вкусный?
- С тортиком - офигенно!
После пятого стакана, патологоанатом вдруг разоткровенничался: — Зря вы ходите по врачам! Они же просто посредники. Идите сразу ко мне.
У меня увели жену. Поставил решетки на окна, сменил замок, сижу и думаю:
— Господи, только бы не вернули!
45% погибших насильственной смертью были знакомы со своими убийцами. Мораль: чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить.
Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын поступает в медицинский.