Шутка-минутка: смешные утренние анекдоты 27 октября

- Купила китайский чай для похудения.

- А он вкусный?

- С тортиком - офигенно!

После пятого стакана, патологоанатом вдруг разоткровенничался: — Зря вы ходите по врачам! Они же просто посредники. Идите сразу ко мне.

У меня увели жену. Поставил решетки на окна, сменил замок, сижу и думаю:

— Господи, только бы не вернули!

45% погибших насильственной смертью были знакомы со своими убийцами. Мораль: чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить.

Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть сын поступает в медицинский.