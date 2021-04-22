Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Путин не упомянул о Донбассе в своем послании: политолог объяснил, что это означает
Большая парковка: где безопасно оставить авто в Киеве и как столица теряет на "серых схемах" десятки миллионов
Большая парковка: где безопасно оставить авто в Киеве и как столица теряет на "серых схемах" десятки миллионов
Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
Пасха тут ни при чем: почему в Украине стремительно дорожают яйца и что будет дальше (инфографика)
"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте
"А платит покупатель?" Магазин Citrus попал в скандал из-за ошибки на сайте

Ни минуты без позитива: анекдоты для хорошего настроения

Ни минуты без позитива: анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

В школе наш трудовик учил нас полезным вещам, делал вместе с нами замечательные поделки. А совсем недавно я узнал, что он продавал их на рынке под картонкой с надписью "Творчество неполноценных, умственно отсталых инвалидов с детства".

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей. Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

Не знаешь, что сказать? Не вздумай так и заявить: "Не знаю!". Ответь как опытный дипломат: "Информация доступна, но находится в стадии разработки".

Ехала с таксистом сегодня утром, настроение отличное, а у него в салоне так классно пахнет баней, вот будто сосновые полешки, смола, вах!

Говорю ему: "У вас так баней вкусно пахнет"

Он помолчал и отвечает: "Это у меня гараж сгорел"

Едем дальше молча

Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты на утро

За всю историю человечества были придуманы лишь две мотивационные системы: морковка спереди и морковка сзади.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 364

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
04 Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
05 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Шойгу похвастались видео военных учений в оккупированном Крыму
У Шойгу похвастались видео военных учений в оккупированном Крыму
&quot;Аплодисменты!&quot; Конфуз МВД с избиением Майкла Щура развеселил сеть
"Аплодисменты!" Конфуз МВД с избиением Майкла Щура развеселил сеть
Посол США в Москве покинул Россию: названа причина
Посол США в Москве покинул Россию: названа причина
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь