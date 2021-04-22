Ни минуты без позитива: анекдоты для хорошего настроения

В школе наш трудовик учил нас полезным вещам, делал вместе с нами замечательные поделки. А совсем недавно я узнал, что он продавал их на рынке под картонкой с надписью "Творчество неполноценных, умственно отсталых инвалидов с детства".

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей. Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

Не знаешь, что сказать? Не вздумай так и заявить: "Не знаю!". Ответь как опытный дипломат: "Информация доступна, но находится в стадии разработки".

Ехала с таксистом сегодня утром, настроение отличное, а у него в салоне так классно пахнет баней, вот будто сосновые полешки, смола, вах!

Говорю ему: "У вас так баней вкусно пахнет"

Он помолчал и отвечает: "Это у меня гараж сгорел"

Едем дальше молча

За всю историю человечества были придуманы лишь две мотивационные системы: морковка спереди и морковка сзади.