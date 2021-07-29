Для тех, кто встал не с той ноги: анекдоты, которые заставят вас смеяться

Ничто так не заставляет задуматься о целесообразности переходить дорогу в неположенном месте, как одинокий ботинок, стоящий на разделительной полосе.

Интересный факт: После того как парень начинает встречаться с девушкой, на его компьютере освобождается до 30Гб!

Планка очень неприятное упражнение, во-первых, трясешься весь, а во вторых понимаешь, что надо пропылесосить.

Как только ты становишься маркетологом, все праздники превращаются в дедлайны.

Боксеры лучше других знают, что в жизни больше всех достается людям, которые опускают руки.