Состоялся допремьерный показ электрического внедорожника Roewe Marvel X

Новинка выполнена на основе концепта Roewe Vision-E, который был показан в рамках шанхайского автошоу в 2017 году. Кроссовер получился довольно легким как для электромобиля – снаряженная масса всего 1,759 кг. Длинна новинки - 4 678 мм., колесная база - 2800 мм. Его размеры очень похожи на Porsche Macan. Видимо создатели сознательно сделали его значительно меньше, чем Tesla Model X, чтоб избежать проигрышных для компании сравнений.

В движение электрокроссовер приводится двумя электродвигателями: один спереди, с 116 лошадиных сил, а другой сзади – 71 л.с. максимальная скорость всего 180 км/ч. Данные о запасе хода пока не раскрываются. В официальном релизе говориться, что новинка ориентирована главным образом на внутренний рынок.