Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Минские соглашения сыграли важную роль при обмене пленными Порошенко: Минские соглашения сыграли важную роль при обмене пленными
Новости: Главарь ОРДО "помиловал" украинских пленных и назвал время обмена Главарь ОРДО "помиловал" украинских пленных и назвал время обмена
Новости: Определен лучший нападающий 2017 года Определен лучший нападающий 2017 года
Новости: Легкий и дешевый способ много путешествовать и узнавать мир (Фото) Легкий и дешевый способ много путешествовать и узнавать мир (Фото)

Состоялся допремьерный показ электрического внедорожника Roewe Marvel X
19:07 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Китайская компания Roewe устроила допремьерный показ своего полноприводного электрического внедорожника Roewe Marvel X.

Новинка выполнена на основе концепта Roewe Vision-E, который был показан в рамках шанхайского автошоу в 2017 году. Кроссовер получился довольно легким как для электромобиля – снаряженная масса всего 1,759 кг. Длинна новинки - 4 678 мм., колесная база - 2800 мм. Его размеры очень похожи на Porsche Macan. Видимо создатели сознательно сделали его значительно меньше, чем Tesla Model X, чтоб избежать проигрышных для компании сравнений.

В движение электрокроссовер приводится двумя электродвигателями: один спереди, с 116 лошадиных сил, а другой сзади – 71 л.с. максимальная скорость всего 180 км/ч. Данные о запасе хода пока не раскрываются. В официальном релизе говориться, что новинка ориентирована главным образом на внутренний рынок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Roewe Marvel X, Авто, допремьерный показ, Кроссовер, Электрический внедорожник.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Автоновости

Украинцам хотят упростить ввоз старых автомобилей Компания Dongfeng продемонстрировала обновленный кроссовер AX7 Движение на трассе Киев-Одесса восстановлено

Последние новости

Госкино даст деньги на романтическую комедию Зеленского Назван лучший французский футболист 2017 года Обвал горы в Австрии отрезал от мира жителей поселка
Сегодня читают
01 В Украине подорожает еще один продукт питания
02 Доклад разведки Британии: Россия ответственна за крушение МН-17
03 Рождественские мультфильмы, которые подарят вам волшебство (Видео)
04 Как будут сносить хрущевки в Украине
05 Врачи назвали опасность Wi-Fi роутера для здоровья
Новости сегодня
20:07 Вратарь Бойко показал "настоящую любовь" (Видео)
20:01 Веселое настроение: папа делает смешные фото с маленькой дочерью
20:01 Ученые доказали, что люди с лишним весом чувствуют себя счастливее, чем худые
20:00 Потрясающие снимки, сделанные без капли фотошопа (Фото)
19:57 Эксперт: Ломаченко должен сразиться с Берчельтом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР
Новости: Назначена новая дата суда по иску Саакашвили Назначена новая дата суда по иску Саакашвили
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.12 - 24.12) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.12 - 24.12)
Новости: Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине
Добавить комментарий
0