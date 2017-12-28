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Спрос на автомобили Tesla в Европе вырос почти в три раза
06:31 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников
Продажи Tesla в Европе бьют рекорды.
В Европе спрос на автомобили Tesla растет бешеными темпами. В ноябре 2017-го продажи американских электрокаров выросли почти в три раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По данным аналитической компании JATO, в прошлом месяце европейцы купили 2 676 электромобилей Tesla. Тогда как ноябрьский показатель 2016-го был на уровне 965 машин.
В Европе доступны две модели Tesla:
Кроссовер Model X;
седан Model S.
Также в ближайшее время в продаже появится еще одна модель – Model 3.
В Украине электромобили Tesla официально не представлены. Однако их можно найти у «серых» дилеров и на популярных автобазарах.
Telegraf.com.ua