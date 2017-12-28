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Спрос на автомобили Tesla в Европе вырос почти в три раза
06:31 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Продажи Tesla в Европе бьют рекорды.

В Европе спрос на автомобили Tesla растет бешеными темпами. В ноябре 2017-го продажи американских электрокаров выросли почти в три раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным аналитической компании JATO, в прошлом месяце европейцы купили 2 676 электромобилей Tesla. Тогда как ноябрьский показатель 2016-го был на уровне 965 машин.

В Европе доступны две модели Tesla:

Кроссовер Model X;

седан Model S.

Также в ближайшее время в продаже появится еще одна модель – Model 3.

В Украине электромобили Tesla официально не представлены. Однако их можно найти у «серых» дилеров и на популярных автобазарах.

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Tesla, Автомобили, Европа.
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