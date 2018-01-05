Volkswagen рассекретил все новинки 2018 года (Видео)

В 2018 году немецкий автопроизводитель Volkswagen AG представит миру много новинок, среди которых будут быстрые, большие, экономические, совсем новые и электрические. В частности, среди "быстрых" моделей концерн обещает "заряженные" Volkswagen Polo GTi и малыша UP! GTi. Polo оснащен 147-киловаттным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, а UP! – 115-киловаттным. Они уже направляются к европейским дилерам (к сожалению, не украинским). Весной представят новое поколение внедорожника Volkswagen Touareg. Также будут показаны новый седан Jetta и компактный кроссовер T-Cross. Целая семья электромобилей будет выпущена под суббрендом I. D.: это и автомобиль, и микроавтобус BUZZ, и кроссовер CROZZ. Кроме того, немцы представят электрический Volkswagen для гонок.