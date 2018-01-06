Стала известна мощность нового спортивного электро-кара Porsche

В распоряжении сетевых источников оказались новые подробности о полностью электрическом спортивном автомобиле Mission E, который марка Porsche рассчитывает выпустить в течение двух лет.

Премьера концептуального электрокара Mission E состоялась на Международном автомобильном салоне IAA во Франкфурте в сентябре 2015 года. Тогда сообщалось, что четырёхдверный автомобиль с четырьмя отдельными посадочными местами имеет суммарную мощность системы привода свыше 600 лошадиных сил. Время разгона с места до 100 км/ч составляет менее 3,5 секунды, а запас хода превышает 500 километров.

И вот теперь стало известно, что серийная версия Mission E будет предлагаться в различных вариантах мощности. Отдача силовой установки младшей версии составит 402 "лошади". Ступенью выше расположится модификация мощностью 536 л. с. Топовая версия сможет выдавать 670 лошадиных сил. Для всех этих машин предусмотрено использование системы полного привода.

Отмечается, что в дальнейшем могут появиться версии Mission E "начального уровня" с заднеприводным исполнением. Для автомобиля проектируется специальная двухступенчатая трансмиссия.