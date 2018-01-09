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Что необходимо знать о новом украинском автобусе от корпорации "Эталон" (Видео)

Что необходимо знать о новом украинском автобусе от корпорации "Эталон"
23:04 Вт, 9 Январь 2018 Телеграф
autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

На международной выставке Busworld в Кортрейке был презентован украинский автобус стандарта Евро 6 – модель "Тюльпан".

В конце 2017 года на международной выставке Busworld Europe в бельгийском городе Кортрейк состоялась премьера автобуса украинской корпорации «Эталон» – модели A084 Tulip («Тюльпан»). Главной особенностью машины стал двигатель экологического стандарта Евро 6. Модель была представлена польским дилером – компанией GSP Polska.

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Автобус построен на шасси DAF LF, оснащен 4,5-литровым турбодизелем PACCAR PX-5 (Евро 6) мощностью 213 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой передач ZF.

Украинский междугородный автобус стандартно оснащен задней рессорно-пневматической подвеской с регулировкой высоты.

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Длина новой машины – 10,02 м. Мест – 57 (для сидения – 36). Имеются подпольные багажные отсеки на 3,6 кубометра. Снаряженная масса – 8950 кг. Подвеска зависимая, передняя – рессорная, задняя – рессорно-пневматическая.

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Турбодизель PACCAR PX5 157K1 (Евро 6) – 4-цилиндровый, рабочим объемом 4,5 л и мощностью 213 л. с. (760 Нм). Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Тормоза – пневматические, с системами ABS и ESP. Максимальная скорость – 110 км/ч.

Новый автобус рассчитан прежде всего на страны Восточной Европы. Стоимость машины Евро 6 составляет 90 – 95 тыс. евро, что намного дешевле иностранных аналогов.

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Тем не менее, сейчас ведутся переговоры о поставке 20 таких машин и на испанский рынок.

 

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Busworld, Авто, Автобус, Автомобили, Автоновости, Стандарт Евро-6, Тюльпан, Эталон.
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