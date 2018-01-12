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Китайская компания сделала копию Mercedes-Benz GLA

Китайская копия Mercedes-Benz GLA
22:42 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Изготовление копий товаров от известных брендов давно стало визитной карточкой производителей из Поднебесной.

На этот раз в качестве исходника для копирования выступил Mercedes-Benz GLA. Компания Landwind, которая несколько лет назад сделала копию кроссовера Range Rover Evoque, теперь взялась за продукцию Mercedes-Benz.

Новая модель под названием Xiaoyao уже появилась на внутреннем рынке Китая. Правда, в этот раз дизайнеры Landwind решили не делать точную копию, дабы избежать международных скандалов, а наградили новинку оригинальными фарами, решеткой радиатора и бампером. Интерьер у Xiaoyao также самобытный. А вот сзади и в профиль новый гены Mercedes-Benz GLA читаются легко.

Начальная версия Xiaoyao укомплектована бензиновым турбомотором 1.5 л. Выдающим 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Трансмиссия пятиступенчатая механическая. Второй двигатель того же объема но выдает уже 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он комплектуется с шестискоростной механической коробкой либо вариатором. Привод у кроссовера исключительно передний. Максимальная комплектация стоит около 20 тыс долларов.

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Все по теме:

Mercedes-Benz, Xiaoyao, Авто, Компания Landwind, копия Mercedes-Benz GLA, Кроссовер.
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