Что произойдет, если в двигатель автомобиля залить жидкий азот (Видео)

Популярный блогер на YouTube TechRax решил выяснить, что же произойдет с автомобилем, если его двигатель наполнить жидким азотом.

Для этого он взял родстер BMW Z3 1998 г.в. и залил в его бак 3 литра прозрачной жидкости.

Удивительно, но автомобиль не просто поехал, но и смог “продержаться” значительное время.

Даже спустя 6 часов машина завелась, однако ее щиток приборов выдал сигнал “проверьте двигатель”.