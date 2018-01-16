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Что произойдет, если в двигатель автомобиля залить жидкий азот (Видео)
23:32 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
Фото: autocentre.ua
Блогер TechRax провел необычный эксперимент, который, возможно, удивит многих.
Популярный блогер на YouTube TechRax решил выяснить, что же произойдет с автомобилем, если его двигатель наполнить жидким азотом.
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Для этого он взял родстер BMW Z3 1998 г.в. и залил в его бак 3 литра прозрачной жидкости.
Удивительно, но автомобиль не просто поехал, но и смог “продержаться” значительное время.
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Даже спустя 6 часов машина завелась, однако ее щиток приборов выдал сигнал “проверьте двигатель”.
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