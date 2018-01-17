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Byton представил новый элитный электрокар

Byton
22:36 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Строить внедорожник будут в двух вариациях.

В Лас-Вегасе на выставке CES-2018 представили концепт нового электромобиля Byton. По заявлениям экспертов электрокар c автономными технологиями составит конкуренцию Tesla.

Byton – концепт электрического кроссовера будущего. Автомобиль не имеет зеркал, а на передней панели расположен только 50-дюймовый дисплей, с помощью которого производиться всё управление машиной.

Строить внедорожник будут в двух вариациях. Улучшенная версия будет с полным приводом, её оборудуют большой батареей 95 кВт/ч, с помощью которой автомобиль проедет 520 километров. Более дешевая версия с задним приводом сможет преодолеть всего 400 километров. На неё планируют установить батарею 71 кВт/ч. По заявлению представителей из Byton, подзарядка авто до 80% займет не больше 30 минут.

По словам Даниэля Кирхерта, президента Byton, кроссовер будет «первым в мире доступным премиальным электромобилем», который удовлетворит все потребности современной семьи Цена дешевой версии авто 45 000 долларов.

Конструировать конкурента Tesla будут в городе Нанкин, Китай. На китайском рынке внедорожник появится уже в конце 2019 года, а спустя некоторое время в Европе и США. Также планируется начать производство других моделей, но только в 2021 году.

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Все по теме:

Byton, Автомобили, Выставка CES-2018, Машины, Элитный электрокар, Элитный электрокар Byton.
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